ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Коли включать опалення в Києві: названо умову

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 17:28
Коли включать опалення в Києві: названо умову Фото: стало відомо, коли дадуть тепло в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Опалення в Києві в житлових будинках включать після того, як середньодобова температура буде нижче +8 протягом трьох діб поспіль. Але мешканці багатоквартирних будинків вже можуть подавати заявки на підключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, початок подачі тепла в житлові будинки залежить від погоди. Треба щоб протягом трьох днів середньодобова температура була нижче +8.

"Буде неправильним, коли сьогодні ми включимо опалення, а завтра доведеться відкривати вікна і гріти повітря, а потім платити за це за рахунками за комуналку", - зазначив він.

У той же час у кожного будинку сьогодні є можливість підключитися до тепла вже зараз.

"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу теплопостачальній компанії - КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опалювальний сезон в Полтаві розпочався 17 жовтня.

Також стало відомо, що опалення включили Львів та Луцьк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Опалювальный сезон
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів