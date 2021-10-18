Коли включать опалення в Києві: названо умову

Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, початок подачі тепла в житлові будинки залежить від погоди. Треба щоб протягом трьох днів середньодобова температура була нижче +8.

"Буде неправильним, коли сьогодні ми включимо опалення, а завтра доведеться відкривати вікна і гріти повітря, а потім платити за це за рахунками за комуналку", - зазначив він.

У той же час у кожного будинку сьогодні є можливість підключитися до тепла вже зараз.

"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу теплопостачальній компанії - КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція", - додав він.