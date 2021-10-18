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Коли включать опалення в Києві: названо умову

Автор: Олександр Мороз

Опалення в Києві в житлових будинках включать після того, як середньодобова температура буде нижче +8 протягом трьох діб поспіль. Але мешканці багатоквартирних будинків вже можуть подавати заявки на підключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, початок подачі тепла в житлові будинки залежить від погоди. Треба щоб протягом трьох днів середньодобова температура була нижче +8.

"Буде неправильним, коли сьогодні ми включимо опалення, а завтра доведеться відкривати вікна і гріти повітря, а потім платити за це за рахунками за комуналку", - зазначив він.

У той же час у кожного будинку сьогодні є можливість підключитися до тепла вже зараз.

"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу теплопостачальній компанії - КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опалювальний сезон в Полтаві розпочався 17 жовтня.

Також стало відомо, що опалення включили Львів та Луцьк.

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КиївОпалювальный сезон