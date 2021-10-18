Когда включат отопление в Киеве: названо условие

Как заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, начало подачи тепла в жилые дома зависит от погоды. Нужно чтобы в течение трех дней среднесуточная температура была ниже +8.

"Будет неправильным, когда сегодня мы включим отопление, а завтра придется открывать окна и греть воздух, а затем платить за это по счетам за коммуналку", - отметил он.

В то же время у каждого дома сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас.

"Жильцы дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола теплоснабжающей компании - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция", - добавил он.