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Весна наближається: в Україні після 20-градусних морозів потепліє до +10

Автор: Дмитро Левицький

Цими вихідними у більшості областей України ще триматимуться сильні морози, зокрема, вночі термометри покажуть до -20 градусів. Однак вже з початку наступного тижня в країні температура повітря поповзе вгору.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

З понеділка в Україні ще триматимуться незначні нічні морози, а місцями і вдень очікується температура нижче нуля. Однак у більшості областей країни стовпчики термометрів підуть в гору.

Найтепліше буде у західних областях. Там синоптики прогнозують вдень від +4 до +10 градусів тепла. У понеділок до +8 градусів повітря прогріється і на півдні країни, однак надалі там термометри коливатимуться від +1 до +3 тепла.

Денні морози до кінця тижня повертатимуться у центральні, північні та східні області.

Фото: прогноз погоди на 20-24 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували в Україні незначне потепління та мінливу хмарність. Місцями температура повітря буде коливатися від +1 до +4 градусів.

Додамо, у Карпатах на вихідних очікуються снігопади. Рятувальники попередили про третій рівень сніголавинної небезпеки.

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