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Весна приближается: в Украине после 20-градусных морозов потеплеет до +10

Автор: Дмитрий Левицкий

В эти выходные в большинстве областей Украины еще будут держаться сильные морозы, в частности, ночью термометры покажут до -20 градусов. Однако уже с начала следующей недели в стране температура воздуха поползет вверх.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

С понедельника в Украине еще будут держаться незначительные ночные морозы, а местами и днем ожидается температура ниже нуля. Однако в большинстве областей страны столбики термометров пойдут в гору.

Теплее всего будет в западных областях. Там синоптики прогнозируют днем от +4 до +10 градусов тепла. В понедельник до +8 градусов воздух прогреется и на юге страны, однако в дальнейшем там термометры будут колебаться от +1 до +3 тепла.

Дневные морозы до конца недели будут возвращаться в центральные, северные и восточные области.

Фото: прогноз погоды на 20-24 февраля (meteo.gov.ua)

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали в Украине незначительное потепление и переменную облачность. Местами температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов.

Добавим, в Карпатах на выходных ожидаются снегопады. Спасатели предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности.

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