Весна приближается: в Украине после 20-градусных морозов потеплеет до +10

С понедельника в Украине еще будут держаться незначительные ночные морозы, а местами и днем ожидается температура ниже нуля. Однако в большинстве областей страны столбики термометров пойдут в гору.

Теплее всего будет в западных областях. Там синоптики прогнозируют днем от +4 до +10 градусов тепла. В понедельник до +8 градусов воздух прогреется и на юге страны, однако в дальнейшем там термометры будут колебаться от +1 до +3 тепла.

Дневные морозы до конца недели будут возвращаться в центральные, северные и восточные области.

Фото: прогноз погоды на 20-24 февраля (meteo.gov.ua)