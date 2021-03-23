Верховний суд: відсторонення від занять не щепленої за віком дитини - законне

"Верховний суд... залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не прищепленої за віком", - свідчить повідомлення.

Підкреслюється, що згідно зі ст. 53 закону "Про освіту" "здобувачі освіти мають право на безпечні і нешкідливі умови навчання, змісту і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, навколишнього середовища".

Верховний суд звертає увагу, що закон дає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині. Однак у цій справі індивідуальне право відмовитися від щеплення "протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків і їх дітей".

"Право дитини позивача на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежене через громадські інтереси", - заявили в суді.

Відзначається, що право дитини на отримання освіти не порушене, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад при відсутності щеплень, встановлені альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі.