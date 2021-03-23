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Верховный суд: отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка - законно

Автор: Юлия Струк

Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка является законным и обеспечивает безопасность всех учеников. К такому выводу пришел Верховный суд.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Верховный суд... оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту", - гласит сообщение.

Подчеркивается, что согласно ст. 53 закона "Об образовании" "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

Верховный суд обращает внимание, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако в рассматриваемом ВС деле индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей".

"Право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов", - заявили в суде.

Отмечается, что право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

Как сообщалось, в начале марта Детский фонд ООН доставил в Украину вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ).

Как писало РБК-Украина, в середине марта школам Украины в "желтой" и "оранжевой" зонах рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн.

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Новости Украины медицинашколаВерховный суд
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