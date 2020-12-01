На Закарпатті поширюють відео з погрозами угорцям. Аваков відреагував

Українські правоохоронці будуть жорстко переслідувати провокаторів, які виступають з погрозами на адресу громадян угорського походження. Днями на Закарпатті інтернет-ресурси поширили провокаційний ролик.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає сайт МВД.

За його словами, Україна буде жорстко переслідувати нацистів і екстремістів, які видають себе за патріотів.

"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, - це вороги держави. Докладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація влаштована спецслужбами ворожої країни", - заявив Аваков.

У МВС зазначають, що закарпатські інтернет-ресурси опублікували провокаційний відеоролик із зображенням невідомого чоловіка в масці і символікою "Правого сектора" на тлі покажчика населеного пункту Берегове. На відео він виступає з погрозами стосовно угорців.

Зазначимо, це відео вже заблоковано на YouTube.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ провела обшуки у фондах угорських національних меншин. Передбачається, що вони могли агітувати за створення угорської автономії в Закарпатській області.

Міністерство закордонних справ Угорщини вже викликало посла України та заявило про неприпустимість обшуків у лідерів угорської нацменшини.