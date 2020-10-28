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Великобританія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС

Автор: РБК-Україна

Великобританія заявила про готовність приєднатися до консультацій з питання концепції створення платформи з деокупації Криму. Посол Мелінда Сіммонс заявила, що країна підтримує суверенітет України.

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Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Сіммонс підтримала концепцію Кримської платформи, додавши, що Британія залишається відданою захист суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони також обговорили важливість уваги міжнародного співтовариства у кримському питанні.

Раніше Еміне Джапарова обговорила з послом Словенії в Україні Томажом Менцином питання створення Кримської платформи і мілітаризацію Росією окупованого Криму. Джапарова висловила подяку за підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше США заявили про готовність працювати над створенням Кримської платформи разом з Україною.

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