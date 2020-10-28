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Великобритания поддержала создание Крымской платформы, - МИД

Автор: РБК-Украина

Великобритания заявила о готовности присоединиться к консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма. Посол Мелинда Симмонс заявила, что страна поддерживает суверенитет Украины.

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Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Симмонc поддержала концепцию Крымской платформы, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны также обсудили важность внимания международного сообщества в крымском вопросе.

Ранее Эмине Джапарова обсудила с послом Словении в Украине Томажом Менцином вопрос создания Крымской платформы и милитаризацию Россией оккупированного Крыма. Джапарова выразила благодарность за поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее США заявили о готовности работать над созданием Крымской платформы вместе с Украиной.

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