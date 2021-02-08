Вакцинацію від COVID можуть відкласти на півроку для тих, хто перехворів, - Ляшко

Вакцинація від COVID в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може бути від 3 до 6 місяців.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що імунітет від COVID зберігається на термін від 3 до 6 місяців у тих, хто перехворів.

"Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відстрочення щеплення на 3-6 місяців людям, які перехворіли, - ми говоримо про обмежений доступ до вакцини. І коли треба вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то в першу чергу зробимо щеплення того, у кого в анамнезі немає перенесеної хвороби", - зазначив Ляшко.

Він додав, що людина без імунітету не захищена від коронавірусної хвороби взагалі.