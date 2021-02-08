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Вакцинацію від COVID можуть відкласти на півроку для тих, хто перехворів, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

Вакцинація від COVID в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може бути від 3 до 6 місяців.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що імунітет від COVID зберігається на термін від 3 до 6 місяців у тих, хто перехворів.

"Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відстрочення щеплення на 3-6 місяців людям, які перехворіли, - ми говоримо про обмежений доступ до вакцини. І коли треба вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то в першу чергу зробимо щеплення того, у кого в анамнезі немає перенесеної хвороби", - зазначив Ляшко.

Він додав, що людина без імунітету не захищена від коронавірусної хвороби взагалі.

Нагадаємо, точна дата початку вакцинації залежить від поставок. На сьогодні Київ чекає на інформацію від UNICEF.

Крім того, РБК-Україна писало, для кого вакцинація від COVID в Україні може стати обов'язковою. Очікується, що найближчим часом Кабінет міністрів подасть відповідний список професій.

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Новини України вакцинаціяCOVID-19Виктор Ляшко
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