Вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. Більше прищеплюють жінок

Станом на 27 лютого вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше прищепили жінок, ніж чоловіків.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Повідомляється, що з початку кампанії прищепили 3 051 особу, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.

"В даний час щеплення проводилися 33 мобільними бригадами по імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомили в прес-службі Ляшко.

Найбільша кількість щеплених за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).