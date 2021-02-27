RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. Більше прищеплюють жінок

Автор: Уляна Безпалько

Станом на 27 лютого вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше прищепили жінок, ніж чоловіків.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Повідомляється, що з початку кампанії прищепили 3 051 особу, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.

"В даний час щеплення проводилися 33 мобільними бригадами по імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомили в прес-службі Ляшко.

Найбільша кількість щеплених за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що імунітет після вакцини від COVID діє мінімум 12 місяців.

РБК-Україна писало, як можна записатися на вакцинацію від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяCOVID-19Коронавірус
Читайте також
В Україні знову понад 8 000 випадків COVID. Найбільше в Івано-Фанківській області
Прогноз погоди