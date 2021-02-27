UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. Больше прививают женщин

Автор: Ульяна Безпалько

По состоянию на 27 февраля вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. За минувшие сутки больше привили женщин, чем мужчин.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Сообщается, что с начала кампании привили 3 051 человека, а за 26 февраля - 1 713 человек. Вчера сделали на 534 прививки больше, чем 25 февраля, поскольку кампания по вакцинации разворачивается каскадным методом.

"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", - сообщили в пресс-службе Ляшко.

Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев.

РБК-Украина писало, как можно записаться на вакцинацию от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияCOVID-19Коронавирус
Читайте также
В Украине снова более 8 000 случаев COVID. Больше всего в Ивано-Фанковской области
Прогноз погоды