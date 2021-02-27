Вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. Больше прививают женщин

По состоянию на 27 февраля вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. За минувшие сутки больше привили женщин, чем мужчин.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Сообщается, что с начала кампании привили 3 051 человека, а за 26 февраля - 1 713 человек. Вчера сделали на 534 прививки больше, чем 25 февраля, поскольку кампания по вакцинации разворачивается каскадным методом.

"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", - сообщили в пресс-службе Ляшко.

Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).