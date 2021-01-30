Вакцинація від коронавірусу в Україні буде безкоштовною, - Зеленський

Вакцинація від коронавірусу буде безкоштовною для українців. Але при цьому існує можливість створення ринку вакцин для громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Він допустив можливість появи в Україні можливості щепитися за гроші, але підкреслив, що ця опція може бути недоступною для всіх через дорожнечу.

"Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це та захист, яку має надати держава громадянину під час пандемії, від якої страждає весь світ. Не знаю, скільки буде коштувати вакцина в приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 - не те, на чому має заробляти держава", - сказав Зеленський.

На нараді з президентом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що незабаром відомство розповість громадянам, як отримати вакцину від коронавірусу. За його словами, в уряду є кошти, щоб покрити всі потреби по вакцинації в перший місяць кампанії.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцина буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Також Ляшко розповів, що в Україні можлива ситуація, коли одночасно будуть доставлені вакцини Pfizer і китайська Sinovac. В першу чергу для вакцинації медпрацівників будуть використовувати Pfizer.