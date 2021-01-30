Вакцинация от коронавируса в Украине будет бесплатной, - Зеленский

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной для украинцев. Но при этом существует возможность создания рынка вакцин для граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Он допустил возможность появления в Украине возможности привиться за деньги, но подчеркнул, что эта опция может быть недоступной для всех из-за дороговизны.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинский эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство", - сказал Зеленский.

На совещании с президентом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре ведомство расскажет гражданам, как получить вакцину от коронавируса. По его словам, у правительства есть средства, чтобы покрыть все потребности по вакцинации в первый месяц кампании.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Также Ляшко рассказал, что в Украине возможна ситуация, когда одновременно будут доставлены вакцины Pfizer и китайская Sinovac. В первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.