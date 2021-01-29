Вакцина Pfizer не призводить до летальних випадків, - регулятор ЄС

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок між летальними випадками серед щеплених пацієнтів і вакциною компаній Pfizer/BioNTech. Такі висновки зроблені після аналізу смертей серед пацієнтів, які приймали цю вакцину.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Регулятор ЄС зазначив, що у пацієнтів не було виявлено побічних ефектів, які викликала б вакцина Pfizer.

"Переваги вакцини в запобіганні COVID-19 як і раніше переважують будь-які ризики, і немає рекомендованих змін щодо використання вакцини", - заявили в EMA.

Нагадаємо, на початку року в Норвегії зафіксували два смертельні випадки серед пацієнтів, яким була введена вакцина від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech. Померлі були мешканцями будинків престарілих і померли через два дні після введення вакцини.

Пізніше в Норвегії заявили, що не знайшли зв'язку між вакциною і смертю між людьми похилого віку. Всього в країні померли 33 щеплених осіб.

Також повідомлялося про понад 100 випадків побічних ефектів від вакцини в Нідерландах.