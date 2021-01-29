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Вакцина Pfizer не приводит к летальным случаям, - регулятор ЕС

Автор: Игорь Литвиненко

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech. Такие выводы сделаны после анализа смертей среди пациентов, которые принимали данную вакцину.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Регулятор ЕС отметил, что у пациентов не было выявлено побочных эффектов, которые вызывала бы вакцина Pfizer.

"Преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 по-прежнему перевешивают любые риски, и нет рекомендуемых изменений в отношении использования вакцины", - заявили в EMA.

Напомним, в начале года в Норвегии зафиксировали два смертельных случая среди пациентов, которым была введена вакцина от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Умершие были жителями домов престарелых и скончались спустя два дня после введения вакцины.

Позже в Норвегии заявили, что не нашли связи между вакциной и смертью между пожилыми людьми. Всего в стране скончались 33 привитых человек.

Также сообщалось о более 100 случаев побочных эффектов от вакцины в Нидерландах.

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