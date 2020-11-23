Вакцина компанії AstraZeneca буде доступна бідним країнам, - The Guardian

Розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca вакцина від COVID-19 буде більш доступна для бідних країн, ніж вакцини інших компаній. Зокрема, вона менш вимоглива до умов зберігання і буде значно дешевшою.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що вакцину AstraZeneca можна транспортувати і зберігати до півроку в стандартних умовах охолодження - при температурі від +2 до +7. Крім того, вона буде продаватися за ціною близько 3 фунтів стерлінгів (4 долари). Це в рази дешевше, ніж пропонують Pfizer / BioNTech і Moderna.

Також видання пише, що за результатами випробувань, ефективність вакцини все ж може досягати 90% при більш низькій концентрації у першій дозі. Хоча результати на перший погляд виглядають не так, як у Pfizer і Moderna, вчені наполягають на непорівнянності, оскільки Оксфорд і AstraZeneca вакцинували людей в легкій і серйозній стадії COVID-19.

Ще одне важливе уточнення - вакцина AstraZeneca показала високу ефективність як у літніх, так і у молодих людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ефективність вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca становить 70%.

До цього стало відомо, що COVID-вакцина компанії Moderna буде коштувати від 25 до 37 доларів, в залежності від обсягу закупівлі.