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Moderna оцінила свою вакцину від коронавірусу

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 22 листопада 2020 10:18
Moderna оцінила свою вакцину від коронавірусу Фото: вакцина (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава американської компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що COVID-вакцина їх виробництва буде коштувати від 25 до 37 доларів, в залежності від обсягу закупівлі. До кінця року планується виробництво 20 млн доз вакцини.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

"Це справедлива ціна, враховуючи те, у скільки системі охорони здоров'я обходиться лікування пацієнта, коли у нього розвивається важка форма COVID-19", - сказав Бансель.

Наголошується, що в Європу до кінця року буде поставлена тільки невелика частина вакцини.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова в 2021 році. Там заявили, що ціна препарату складе менше 10 доларів.

Крім того, ціна однієї дози вакцини Pfizer-BioNTech для ЄС складе 18,34 долара, а за дозу вакцини CureVac потрібно буде заплатити 11,84 доларів.

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