Коли вакцина від COVID з'явиться в аптеках: відповідь МОЗ

Вакцина від COVID може з'явитися в українських аптеках ближче до літа. При цьому національний план передбачає безкоштовну вакцинацію всього населення України.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини", - зазначив Степанов.

Він також підкреслив, що в національному плані передбачено безкоштовну вакцинацію всього населення. Однак першими вакцину будуть отримувати медики, люди похилого віку та люди з різних груп ризику. Решту планують вакцинувати лише на п'ятому етапі, тобто в кінці 2021 - початку 2022 року.

За словами Степанова, якщо людина захоче вакцинуватися раніше, то зможе придбати вакцину на комерційному ринку.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що у світі поки не зафіксували смертельних випадків внаслідок введення вакцини від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна домовляється про закупівлю ще однієї COVID-вакцини.