ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Когда вакцина от COVID появится в аптеках: ответ Минздрава

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 12:20
Когда вакцина от COVID появится в аптеках: ответ Минздрава Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что в национальном плане предусмотрена бесплатная вакцинация всего населения. Однако первыми вакцину будут получать медики, пожилые и люди из различных групп риска. Остальных планируют вакцинировать только на пятом этапе, то есть в конце 2021 - начале 2022 года.

По словам Степанова, если человек захочет вакцинироваться раньше, то сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в мире пока не зафиксировали смертельные случаи вследствие введения вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина договаривается о закупке еще одной COVID-вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина Максим Степанов COVID-19
NEWS
Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными