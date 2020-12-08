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Коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках України. У МОЗ назвали строки

Автор: Юлія Струк

Виконуючий обов'язки глави Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін назвав строки широкого доступу до вакцини від коронавірусу в Україні. Вона зявиться в аптеках не раніше осені 2021 року.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Треба зауважити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації", - сказав він.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів телефонну розмову з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів в Україні Христиною Квін. Він попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин у "режимі тестування і використання у надзвичайних ситуаціях".

Як писало РБК-Україна, раніше Кузін заявив, що вакцинація від коронавірусу буде проходити в три етапи.

Крім того, у МОЗ планують, що вакцинація від коронавірусу буде безкоштовною, але не для всіх категорій населення.

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