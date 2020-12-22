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Вакцина BioNTech створює захисний ефект вже за 12 днів, - компанія

Новость на русском → Вівторок 22 грудня 2020 11:49
Вакцина BioNTech створює захисний ефект вже за 12 днів, - компанія Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від коронавірусу компанії BioNTech створює захисний ефект уже через 12 днів після першої ін'єкції. А повний захист починається через чотири тижні.

Про це в інтерв'ю SWR заявив засновник і генеральний директор біотехнологічної компанії BioNTech Угур Шахін.

За його словами, вакцинаційний захист починається відносно швидко після першого щеплення.

"Ми отримуємо ранній ефект приблизно через дванадцять днів; повний захист від вакцинації починається приблизно через чотири тижні після першої імунізації. Ми знаємо, що вакцинаційний захист триває не менше двох з половиною-трьох місяців", - зазначив Шахін.

Він також підкреслив, що про більш тривалий ефект поки немає даних, оскільки вакцинація тільки почалася. Він також зазначив, що до лютого можна буде оцінити ефект вакцини на відрізку в шість місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ може схвалити вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech до кінця року. Її поставки в рамках програми COVAX можуть початися до кінця січня або на початку лютого 2021.

Вчора Європейський союз схвалив застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

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