Вакцина BioNTech создает защитный эффект уже через 12 дней, - компания

Вакцина от коронавируса компании BioNTech создает защитный эффект уже через 12 дней после первой инъекции. А полная защита начинается спустя четыре недели.

Об этом в интервью SWR заявил основатель и генеральный директор биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин.

По его словам, вакцинационная защита начинается относительно быстро после первой прививки.

"Мы получаем ранний эффект примерно через двенадцать дней; полная защита от вакцинации начинается примерно через четыре недели после первой иммунизации. Мы знаем, что вакцинационная защита длится не менее двух с половиной-трех месяцев", - отметил Шахин.

Он также подчеркнул, что о более длительном эффекте пока нет данных, поскольку вакцинация только началась. Он также отметил, что к февралю можно будет оценить эффект вакцины на отрезке в шесть месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ может одобрить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech до конца года. Ее поставки в рамках программы COVAX могут начаться до конца января или в начале февраля 2021.

Вчера Европейский союз одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.