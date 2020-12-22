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Вакцина BioNTech создает защитный эффект уже через 12 дней, - компания

Новина українською → Вторник 22 декабря 2020 11:49
Вакцина BioNTech создает защитный эффект уже через 12 дней, - компания Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от коронавируса компании BioNTech создает защитный эффект уже через 12 дней после первой инъекции. А полная защита начинается спустя четыре недели.

Об этом в интервью SWR заявил основатель и генеральный директор биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин.

По его словам, вакцинационная защита начинается относительно быстро после первой прививки.

"Мы получаем ранний эффект примерно через двенадцать дней; полная защита от вакцинации начинается примерно через четыре недели после первой иммунизации. Мы знаем, что вакцинационная защита длится не менее двух с половиной-трех месяцев", - отметил Шахин.

Он также подчеркнул, что о более длительном эффекте пока нет данных, поскольку вакцинация только началась. Он также отметил, что к февралю можно будет оценить эффект вакцины на отрезке в шесть месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ может одобрить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech до конца года. Ее поставки в рамках программы COVAX могут начаться до конца января или в начале февраля 2021.

Вчера Европейский союз одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

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