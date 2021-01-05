Посилення карантину: в Києві повідомили, які сфери змінять роботу

В Україні з 8 по 24 січня планується посилення карантину. На цей період деякі сфери змінять свою роботу.
Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Торгівля і громадське харчування:
- забороняється робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос і доставки);
- забороняється робота непродовольчих магазинів (крім торгівлі ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, зв'язку, ветпрепаратами, кормами);
- забороняється робота ТРЦ (крім торгівлі дозволеної групою товарів, якщо магазин має окремий вхід);
- забороняється робота непродовольчих ринків та ярмарків;
- працюватимуть магазини, понад 60% площі яких призначений для торгівлі продуктами харчування і дозволеної групи товарів.
Побутове обслуговування:
- забороняється приймати відвідувачів суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері побутового обслуговування населення;
- дозволяється робота фінансових установ та операторів поштового зв'язку;
- дозволяється медична та ветеринарна практика;
- дозволяється діяльність АЗС (без зон живлення);
- дозволяється техобслуговування і ремонт транспортних засобів;
- дозволяється робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Культура, дозвілля, спорт:
- забороняється проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших);
- забороняється діяльність культових споруд і приміщень, якщо не дотримані норми 1 людина на 5 кв м, і проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію в 1,5 м;
- забороняється робота установ культури і розважальної діяльності;
- забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (крім національних збірних команд);
- дозволяється проведення офіційних спортивних заходів без глядачів;
- новорічні локації: забороняються концерти, ярмарки, атракціони, катки і тд.
Освіта:
- забороняється відвідування навчальних закладів, крім дитячих садків
- з 11 січня школи та виші будуть працювати у дистанційному форматі. Дитячі садки - у звичайному режимі.
Транспорт:
- громадський транспорт буде працювати. Трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння.
- інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро, щоб уникнути скупчення людей на платформах і у вагонах.
Державні установи та структури:
- рекомендується перевести роботу в дистанційний режим.
- ЦНАП (центр надання адміністративних послуг - ред.) будуть надавати тільки дуже важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги.
Нагадуємо: заборонено перебувати у громадських місцях, транспорті без одягнених захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
Раніше РБК-Україна писало, що 7 січня в Україні можуть переглянути посилення карантину у країні із-за зниження захворюваності COVID-19.
Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 5,3 тисячі нових випадків коронавірусу.