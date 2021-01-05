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Посилення карантину: в Києві повідомили, які сфери змінять роботу

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з 8 по 24 січня планується посилення карантину. На цей період деякі сфери змінять свою роботу.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Торгівля і громадське харчування:

  • забороняється робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос і доставки);
  • забороняється робота непродовольчих магазинів (крім торгівлі ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, зв'язку, ветпрепаратами, кормами);
  • забороняється робота ТРЦ (крім торгівлі дозволеної групою товарів, якщо магазин має окремий вхід);
  • забороняється робота непродовольчих ринків та ярмарків;
  • працюватимуть магазини, понад 60% площі яких призначений для торгівлі продуктами харчування і дозволеної групи товарів.

Побутове обслуговування:

  • забороняється приймати відвідувачів суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері побутового обслуговування населення;
  • дозволяється робота фінансових установ та операторів поштового зв'язку;
  • дозволяється медична та ветеринарна практика;
  • дозволяється діяльність АЗС (без зон живлення);
  • дозволяється техобслуговування і ремонт транспортних засобів;
  • дозволяється робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Культура, дозвілля, спорт:

  • забороняється проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших);
  • забороняється діяльність культових споруд і приміщень, якщо не дотримані норми 1 людина на 5 кв м, і проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію в 1,5 м;
  • забороняється робота установ культури і розважальної діяльності;
  • забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (крім національних збірних команд);
  • дозволяється проведення офіційних спортивних заходів без глядачів;
  • новорічні локації: забороняються концерти, ярмарки, атракціони, катки і тд.

Освіта:

  • забороняється відвідування навчальних закладів, крім дитячих садків
  • з 11 січня школи та виші будуть працювати у дистанційному форматі. Дитячі садки - у звичайному режимі.

Транспорт:

  • громадський транспорт буде працювати. Трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння.
  • інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро, щоб уникнути скупчення людей на платформах і у вагонах.

Державні установи та структури:

  • рекомендується перевести роботу в дистанційний режим.
  • ЦНАП (центр надання адміністративних послуг - ред.) будуть надавати тільки дуже важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги.

Нагадуємо: заборонено перебувати у громадських місцях, транспорті без одягнених захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 січня в Україні можуть переглянути посилення карантину у країні із-за зниження захворюваності COVID-19.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 5,3 тисячі нових випадків коронавірусу.

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