УЗ виконає п'ять спецрейсів з "червоної" зони 8-9 березня

"Укрзалізниця" призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Потяги виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.

"УЗ виконає рейси для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що УЗ припинила продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область та назад після того, як Прикарпаття опинилося в "червоній" зоні карантину.

Також РБК-Україна писало, що УЗ припинила продаж квитків на поїзди до ще двох областей країни.