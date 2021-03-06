УЗ выполнит пять спецрейсов из "красной" зоны 8-9 марта

"Укрзализныця" назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной" зоны карантина. Поезда выполнят рейсы по просьбе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

"УЗ выполнит рейсы для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон", - заявили в компании.

Напомним, что УЗ прекратила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно после того, как Прикарпатье оказалось в "красной" зоне карантина.

Также РБК-Украина писало, что УЗ прекратила продажу билетов на поезда в еще две области страны.