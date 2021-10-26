Знищили гармати бойовиків. Військові на Донбасі вперше застосували безпілотник Bayraktar

26 жовтня з початку обстрілів на Донбасі, ОБСЄ висунуло вимогу до бойовиків Російської Федерації щодо припинення вогню й надіслало ноту дипломатичним каналам. Однак, окупанти жодним чином на це не відреагували.

Аби змусити ворога припинити вогонь - головнокомандувач ЗСУ віддав наказ застосувати "Байрактар".

"Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ", - пише пресслужба.