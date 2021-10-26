Уничтожили орудия боевиков. Военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar

На Донбассе украинские военные впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар". Апарт успешно уничтожил орудие пророссийских боевиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
26 октября с начала обстрелов на Донбассе, ОБСЕ выдвинуло требование к боевикам Российской Федерации о прекращении огня и направило ноту дипломатическим каналам. Однако, оккупанты никоим образом на это не отреагировали.
Чтобы заставить врага прекратить огонь - главнокомандующий ВСУ отдал приказ применить "Байрактар".
"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом российско-оккупационных войск", - пишет пресс-служба.