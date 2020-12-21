RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В "Укроборонпромі" запустили процес корпоратизації

Автор: Игорь Литвиненко

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації оборонного концерну. Підготовка до корпоратизації займе кілька місяців.

Підписання документа відбулося під час брифінгу в Києві 21 грудня.

За його словами, даним наказом запускається процес підготовки до реформування оборонного концерну.

"Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про початок корпоратизації, про перетворення концерну в холдинги, ефективні системи, які відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління", - сказав Гусєв.

В "Укроборонпрому" очікують, що протягом періоду підготовки до корпоратизації Верховна рада схвалить законопроект №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році. Замість концерну будуть створені нові холдингові компанії.

Також повідомлялося, що уряд узгодив приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому". Їх передали Фонду державного майна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України реформиУкроборонпром