UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В "Укроборонпроме" запустили процесс корпоратизации

Автор: Игорь Литвиненко

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации оборонного концерна. Подготовка к корпоратизации займет несколько месяцев.

Подписание документа состоялось во время брифинга в Киеве 21 декабря.

По его словам, данным приказом запускается процесс подготовки к реформированию оборонного концерна.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о начале корпоратизации, о превращении концерна в холдинги, эффективные системы, которые откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий, для внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления", - сказал Гусев.

В "Укроборонпроме" ожидают, что в течение периода подготовки к корпоратизации Верховная рада одобрит законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году. Вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании.

Также сообщалось, что правительство согласовало приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома". Их передали Фонду государственного имущества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины реформыУкроборонпром