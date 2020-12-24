Укргідрометцентр дав прогноз на січень 2021 року

У січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу, у східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах 7-8 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-37 градусів морозу, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей 38-39,8 градусів морозу, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-42 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури - 7-14 градусів тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 15-18 градусів, в Криму до 21 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 27-56 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 57-155 мм.

"Ожеледь відмічається в середньому 1-7 днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у новорічну ніч 2021 року в Україні очікується типова для останніх років погода. За попереднім прогнозом, морозів не буде, можливі невеликі опади.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.