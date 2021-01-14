RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

З України можна в'їхати в 83 країни, - Кулеба

Автор: Игорь Литвиненко

Для України за станом на 14 січня відкритими залишаються 83 країни світу, попри пандемію коронавірусу. У порівнянні з кінцем минулого року, до цього списку додалися ще близько 20 країн.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що при цьому необхідно дотримуватися правила і гарантії безпеки.

"Зараз у світі 83 країни, куди, попри всі обмеження через пандемію, можуть в'їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було близько 60 країн. Міністерство закордонних справ і надалі працювати, щоб на всі складнощі, викликані пандемією коронавірусу, українці мали можливість подорожувати світу", - зазначив Кулеба.

З повним списком країн, які відкриті для України можна ознайомитися на сайті МЗС для мандрівників по посиланню.

Нагадаємо, днями Україна значно розширила список країн "червоної зони". Зараз у цей список включені 78 країн, що майже на 30 більше, ніж на початку року.

Також РБК-Україна писало, як достроково припинити самоізоляцію при поверненні в Україну з закордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України кордонпутешествие