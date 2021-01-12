Відпочинок за кордоном: як достроково припинити самоізоляцію в Україні

На новорічні та різдвяні свята українці відправлялися на відпочинок за кордон. Однак при поверненні з тих країн, які в "червоній зоні", необхідно проходити самоізоляцію, як її припинити достроково - в матеріалі РБК-Україна.

При поверненні з яких країн потрібна самоізоляція

Станом на 12 січня до українського "червоного списку" входять 78 країн світу. Серед країн, які опинилися в "червоній зоні": Туніс, Монако, Грузія, Швейцарія, Туреччина, Кіпр та Чорногорія. Список "червоних країн" оновлюється та публікується на сайті МОЗу.

По прибуттю з цих країн українським громадянам потрібно проходити обов'язкову двотижневу самоізоляцію за допомогою мобільного додатку "Вдома". Однак самоізоляцію можна припинити достроково.

Як припинити самоізоляцію достроково

Щоб достроково вийти із самоізоляції, українці можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірус. Якщо результат тестування буде негативним, то самоізоляцію можна припинити.

Для тестування з метою припинення самоізоляції визначено перелік лабораторій. Тести, зроблені в інших лабораторіях - не підходять. З переліком лабораторій можна ознайомитися на сайті Центру громадського здоров'я.

Після здачі ПЛР-тесту, громадянам більш нічого робити не потрібно. Решту зробить лабораторія. Лабораторія самостійно внесе відомості про негативний результат тесту в базу даних, яку використовує застосунок "Вдома".

Коли застосунок "Вдома" оновить дані та отримає інформацію про негативний ПЛР-тест - самоізоляція буде завершена. Застосунок синхронізує інформацію щогодини.

Нагадаємо, сьогодні в МОЗ назвали умову для скасування самоізоляції при поверненні в Україну з Криму та окупованих територій Донбасу.