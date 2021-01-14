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З України можна в'їхати в 83 країни, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 12:48
З України можна в'їхати в 83 країни, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Для України за станом на 14 січня відкритими залишаються 83 країни світу, попри пандемію коронавірусу. У порівнянні з кінцем минулого року, до цього списку додалися ще близько 20 країн.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що при цьому необхідно дотримуватися правила і гарантії безпеки.

"Зараз у світі 83 країни, куди, попри всі обмеження через пандемію, можуть в'їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було близько 60 країн. Міністерство закордонних справ і надалі працювати, щоб на всі складнощі, викликані пандемією коронавірусу, українці мали можливість подорожувати світу", - зазначив Кулеба.

З повним списком країн, які відкриті для України можна ознайомитися на сайті МЗС для мандрівників по посиланню.

Нагадаємо, днями Україна значно розширила список країн "червоної зони". Зараз у цей список включені 78 країн, що майже на 30 більше, ніж на початку року.

Також РБК-Україна писало, як достроково припинити самоізоляцію при поверненні в Україну з закордону.

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