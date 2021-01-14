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Из Украины можно въехать в 83 страны, - Кулеба

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 12:48
Из Украины можно въехать в 83 страны, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Для Украины по состоянию на 14 января открытыми остаются 83 страны мира, несмотря на пандемию коронавируса. По сравнению с концом прошлого года, к этому списку добавились еще около 20 стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что при этом необходимо соблюдать правила и гарантии безопасности.

"Сейчас в мире 83 страны куда, несмотря на все ограничения из-за пандемии, могут въехать граждане Украины. По состоянию на конец прошлого года это было около 60 стран. Министерство иностранных дел и в дальнейшем работать, чтобы на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы имели возможность путешествовать мира", - отметил Кулеба.

С полным списком стран, которые открыты для Украины можно ознакомиться на сайте МИД для путешественников по ссылке.

Напомним, днями Украина значительно расширила список стран "красной зоны". Сейчас в этот список включены 78 стран, что почти на 30 больше, чем в начале года.

Также РБК-Украина писало, как досрочно прекратить самоизоляцию при возвращении в Украину из заграницы.

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