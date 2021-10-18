В Україну повернеться осіннє тепло до кінця тижня: дата

Синоптики повідомили, що осіннє тепло повернеться в Україну 21 жовтня.

У цей день температура повітря у західних областях вдень складе +16+20, а вночі +4+7. На півночі країни вдень очікується +13+15, а вночі +2+5. У східних областях, за даними синоптиків, вдень буде +12+14, а вночі +1+3.

21 жовтня у центральних областях прогнозують вдень +13+17, а вночі +3+5. На півдні країни вдень буде +14+18, а вночі +3+7.

Зокрема, потепління прийде в Київ. В цей день в місті буде +15+17.