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В Україну повернеться осіннє тепло до кінця тижня: дата

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде чи не остання хвиля потепління у цьому році. Температура повітря у західних областях підійметься до +20 вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Синоптики повідомили, що осіннє тепло повернеться в Україну 21 жовтня.

У цей день температура повітря у західних областях вдень складе +16+20, а вночі +4+7. На півночі країни вдень очікується +13+15, а вночі +2+5. У східних областях, за даними синоптиків, вдень буде +12+14, а вночі +1+3.

21 жовтня у центральних областях прогнозують вдень +13+17, а вночі +3+5. На півдні країни вдень буде +14+18, а вночі +3+7.

Зокрема, потепління прийде в Київ. В цей день в місті буде +15+17.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні значно похолодає та будуть морози.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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