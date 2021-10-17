В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату
Фото: в Україну йде похолодання (Getty Images)
В Україну йде похолодання з морозами. З понеділка в українських областях погіршиться погода.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Похолодання з морозами прийде в Україні з 18 жовтня. Крім того, очікується, що дощі будуть в Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +7+13, а вночі -1+4,
- на півночі вдень +8+10, а вночі +2+4,
- на сході вдень +7+13, а вночі +2+5,
- на півдні вдень +10+14, а вночі +3+7,
- у центрі вдень +8+10, а вночі +3+7.
Нагадаємо, синоптики розповіли, які області України накриють густі тумани і дощі.
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