ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату

Новость на русском →
Київ, Неділя 17 жовтня 2021 09:40
В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде похолодання (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде похолодання з морозами. З понеділка в українських областях погіршиться погода.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Похолодання з морозами прийде в Україні з 18 жовтня. Крім того, очікується, що дощі будуть в Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +7+13, а вночі -1+4,
  • на півночі вдень +8+10, а вночі +2+4,
  • на сході вдень +7+13, а вночі +2+5,
  • на півдні вдень +10+14, а вночі +3+7,
  • у центрі вдень +8+10, а вночі +3+7.

В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату

Нагадаємо, синоптики розповіли, які області України накриють густі тумани і дощі.

Також стало відомо, де в Україні відчутно потеплішає, а де пройдуть дощі в останній день затяжних вихідних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України