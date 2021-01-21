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В Україну прийшло потепління, але не у всі регіони

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні покращилась погода у західних областях, там сьогодні зранку вже потепліло до +5. На сході країни лишаються сильні морози до -27.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Невеликий сніг йде в Київській, Рівненській областях, а в Закарпатській області - дощ, у Львівській області місцями сніг з дощем, Одеській області - туман.

Температура повітря на сході та заході координально різна, у західних областях від -4 до +5, а у східних - від -19 до -27. На решті територій країни коливається від -6 до -12.

У Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Львівській та Чернігівській областях дорога місцями засніжена, але у всіх інших регіонах сухо.

На перевальних ділянках доріг в Закарпатській області місцями невеликий дощ, Львівській області місцями сніг.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували сніг у чотирьох областях. На заході країни, зокрема у Чернівецькій області, потепліє до +8.

Раніше повідомлялось, що після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

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