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В Украину пришло потепление, но не во все регионы

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшилась погода в западных областях, там сегодня утром уже потеплело до +5. На востоке страны остаются сильные морозы до -27.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Небольшой снег идет в Киевской, Ровенской областях, а в Закарпатской области - дождь, во Львовской области местами снег с дождем, в Одесской области - туман.

Температура воздуха на востоке и западе координально разная, в западных областях от -4 до +5, а в восточных - от -19 до -27. На остальной территории страны колеблется от -6 до -12.

В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях дорога местами заснеженная, но во всех других регионах сухо.

На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами небольшой дождь, во Львовской области местами снег.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали снег в четырех областях. На западе страны, в частности в Черновицкой области, потеплеет до +8.

Ранее сообщалось, что после потепления погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.

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