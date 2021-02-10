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На Україну насуваються морози до -21 і не відступають снігопади

Автор: Анастасія Рокитна

Морози в Україні різко вдарять найближчими днями. В областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

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Прогноз на 11 лютого

У четвер в Україні продовжують йти снігопади у майже всіх регіонах, крім Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Криму. На заході країни буде вдень -2-6, а вночі -1-9. На півночі та в центрі країни вдень -1-3, -2-12. На сході та півдні країни +3+12, а вночі від 0 до +4.

Прогноз на 12 лютого

У п'ятницю передають снігопади вже у всіх областях. На заході вдарять морози, вдень буде -7-13 і вночі так само. На півдні та сході вдень буде -7+7, а вночі -9+5. У центрі та північних областях вдень -3-10, а вночі -6-10.

Прогноз на 13 лютого

У суботу буде хмарності у більшості областей, крім центральних, там будуть снігопади. Температура повітря вдень у північних та центральних областях складе -6-12, а вночі -11-15. На заході країни вдень -5-9, а вночі -12-15. На сході та півдні країни вдень -3-7, а вночі -8-13.

Прогноз на 14 лютого

У неділю снігопади відійдуть, але будуть сильні морози. На заході вдень -6-11, а вночі -9-16. На півночі та в центрі вдень -11-14, а вночі -12-16. На сході та півдні країни вдень -5-9, а вночі -9-12.

Нагадаємо, в Києві введено оперативне положення для транспорту через снігопади.

Зазначимо, у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу.

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