RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело

Автор: Уляна Безпалько

Україну можуть перевести в "жовту" зону адаптивного карантину через два тижні. Кабміну знадобиться близько тижня для розробки нових правил карантину в "жовтих" і "червоних" зонах.

Про це РБК-Україна повідомило проінформоване джерело в уряді.

За його словами, після розробки постанови з цими нововведеннями їх повинен затвердити Кабмін.

"Україна перейде в "жовту" зону тільки через сім днів після затвердження постанови. До тих пір країна буде жити за правилами "зеленої" зони", - пояснив співрозмовник.

Він уточнив, що остаточного рішення щодо того, які пом'якшення будуть для вакцинованих, поки немає. У напрацюванні нових правил беруть участь різні міністерства. Але, за словами співрозмовника, ніяких сюрпризів не буде.

"Ці пом'якшення вже раніше озвучувалися в публічній площині", - додало джерело.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр Денис Шмигаль підтвердив намір перевести Україну в "жовту" зону, щоб уникнути нового локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниКарантинКоронавірус