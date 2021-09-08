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Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник

Автор: Ульяна Безпалько

Украину могут перевести в "желтую" зону адаптивного карантина через две недели. Кабмину понадобится около недели для разработки новых правил карантина в "желтых" и "красных" зонах.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник в правительстве.

По его словам, после разработки постановления с этими нововведениями их должен утвердить Кабмин.

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", - объяснил собеседник.

Он уточнил, что окончательного решения насчет того, какие смягчения будут для вакцинированных, пока нет. В наработке новых правил участвуют разные министерства. Но, по словам собеседника, никаких сюрпризов не будет.

"Эти смягчения уже раньше озвучивались в публичной плоскости", - добавил источник.

Напомним, сегодня премьер Денис Шмыгаль подтвердил намерение перевести Украину в "желтую" зону, чтобы избежать нового локдауна.

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