Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник

По его словам, после разработки постановления с этими нововведениями их должен утвердить Кабмин.

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", - объяснил собеседник.

Он уточнил, что окончательного решения насчет того, какие смягчения будут для вакцинированных, пока нет. В наработке новых правил участвуют разные министерства. Но, по словам собеседника, никаких сюрпризов не будет.

"Эти смягчения уже раньше озвучивались в публичной плоскости", - добавил источник.