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В Україну йдуть сильні заморозки: які області під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні значно похолодає 29-30 вересня. Синоптики попередили про заморозки у північних, східних та центральних областях на поверхні грунту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

В Україну йде антициклон з північних широт, впродовж тижня він посилюватиметься, його центр зміститься до Лівобережжя України. Відповідно у більшості областей атмосферний тиск зростатиме, а на небі ставатиме все менше хмар, повідомили синоптики.

І саме за таких погодних умов можуть відмічатися заморозки у деяких регіонах. 29-30 вересня очікуються заморозки 0-5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні грунту, у північно-східних областях місцями і в повітрі.

У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра у північно-східних областях та Карпатах вдень невеликий дощ. Температура вночі +2+8 тепла, на узбережжі морів до +12.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Раніше синоптики попереджали, що погода в Україні після теплих вихідних принесе похолодання.

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