В Украину идут сильные заморозки: какие области под угрозой

В Украине значительно похолодает 29-30 сентября. Синоптики предупредили о заморозки в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В Украину идет антициклон с северных широт, в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины. Соответственно в большинстве областей атмосферное давление будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков, сообщили синоптики.
И именно при таких погодных условиях могут отмечаться заморозки в некоторых регионах. 29-30 сентября ожидаются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.
В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь. Температура ночью +2+8 тепла, на побережье морей до +12.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.
Ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине после теплых выходных принесет похолодание.