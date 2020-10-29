В Україну йдуть похолодання та дощі

Погода в Україні різко погіршилась. По всій території країни похолодало, на вихідні дощі накриють області.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Синоптики прогнозують дощі та похолодання до +6. Зокрема, сильно погіршиться погода на вихідні.

Прогноз на 30 жовтня

У п'ятницю у всіх областях йтимуть дощі. На заході температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +5+8. На півночі країни вдень буде +11+13, а вночі +6+8. У східних областях трохи тепліше, вдень +12+15, а вночі +6+8. У центральних та південних областях вдень буде +11+17, а вночі +6+10.

У Києві завтра похолодає та теж будуть дощі. Вдень буде +11+13, а вночі +6+8.

Прогноз на 31 жовтня

У суботу ще сильніше похолодає і підуть дощі. У західних областях вдень буде +8+10, а вночі +5+8. На півдні країни вдень буде +12+14, а вночі +8+10. У північних та центальних областях вдень буде +8+14, а вночі +6+8. На сході країни температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +7+9.

У Києві теж холодно та дощі. Вдень +8+10, а вночі +6+8.

Прогноз на 1 листопада

У перший день останнього місяця осені будуть дощі і температура повітря опуститься до +6. На заході країни вдень буде +6+11, а вночі +2+5. У північних та східних областях вдень буде +6+11, а вночі +3+7. У центральних та південних областях вдень буде +7+12, а вночі +4+8.

У Києві у неділю буде дощ. Вдень температура повітря складе +7+9, а вночі +4+6.

Нагадаємо, в Україні попередили про можливі порушення руху транспорту через туман.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.