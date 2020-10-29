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В Украину идут похолодание и дожди

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 12:14
В Украину идут похолодание и дожди Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине резко ухудшилась. По всей территории страны похолодало, на выходные дожди накроют области.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание до +6. В частности, сильно ухудшится погода на выходные.

Прогноз на 30 октября

В пятницу во всех областях пройдут дожди. На западе температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +5+8. На севере страны днем будет +11+13, а ночью +6+8. В восточных областях немного теплее, днем +12+15, а ночью +6+8. В центральных и южных областях днем будет +11+17, а ночью +6+10.

В Киеве завтра похолодает и будут дожди. Днем будет +11+13, а ночью +6+8.

В Украину идут похолодание и дожди

Прогноз на 31 октября

В субботу еще сильнее похолодает и пойдут дожди. В западных областях днем будет +8+10, а ночью +5+8. На юге страны днем будет +12+14, а ночью +8+10. В северных и центальних областях днем будет +8+14, а ночью +6+8. На востоке страны температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +7+9.

В Киеве тоже холодно и дожди. Днем +8+10, а ночью +6+8.

В Украину идут похолодание и дожди

Прогноз на 1 ноября

В первый день последнего месяца осени будут идти дожди и температура воздуха опустится до +6. На западе страны днем будет +6+11, а ночью +2+5. В северных и восточных областях днем будет +6+11, а ночью +3+7. В центральных и южных областях днем будет +7+12, а ночью +4+8.

В Киеве в воскресенье будет дождь. Днем температура воздуха составит +7+9, а ночью +4+6.

В Украину идут похолодание и дожди

Напомним, в Украине предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за тумана.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

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