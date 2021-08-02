RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В четвер в Україну прийде похолодання у західні області. На заході температура повітря опуститься до +20.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

5 серпня на захід України прийде похолодання. Вдень температура повітря у західних областях складе +20+25, а вночі +11+16. Також прохолодно буде у центральних та північних областях. Там вдень буде +23+28, а вночі +14+18.

В інших регіонах буде спека до +34.

Наступного дня збережеться така ж погода.

Нагадаємо, завтра погода принесе послаблення спеки. Максимальна температура повітря досягне + 28 градусів.

Зазначимо, раніше синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.

Читайте РБК-Україна в Google News
похолоданиеПогода в Україні