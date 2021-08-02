В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

В четвер в Україну прийде похолодання у західні області. На заході температура повітря опуститься до +20.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
5 серпня на захід України прийде похолодання. Вдень температура повітря у західних областях складе +20+25, а вночі +11+16. Також прохолодно буде у центральних та північних областях. Там вдень буде +23+28, а вночі +14+18.
В інших регіонах буде спека до +34.
Наступного дня збережеться така ж погода.
Нагадаємо, завтра погода принесе послаблення спеки. Максимальна температура повітря досягне + 28 градусів.
Зазначимо, раніше синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.