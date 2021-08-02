В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

5 августа на запад Украины придет похолодание. Днем температура воздуха в западных областях составит +20+25, а ночью +11+16. Также прохладно будет в центральных и северных областях. Там днем будет +23+28, а ночью +14+18.

В других регионах будет жара до +34.

На следующий день сохранится такая же погода.