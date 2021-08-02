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В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В четверг в Украину придет похолодание в западные области. На западе температура воздуха опустится до +20.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

5 августа на запад Украины придет похолодание. Днем температура воздуха в западных областях составит +20+25, а ночью +11+16. Также прохладно будет в центральных и северных областях. Там днем будет +23+28, а ночью +14+18.

В других регионах будет жара до +34.

На следующий день сохранится такая же погода.

Напомним, завтра погода принесет ослабление жары. Максимальная температура воздуха достигнет +28 градусов.

Отметим, ранее синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на август.

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похолоданиеПогода в Украине