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В Україну йде різке похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде різке похолодання з дощами. Погіршення погоди очікується на наступному тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Різке похолодання прийде в Україну 9 листопада. Разом з дощами в областях опуститься температура повітря.

В усіх регіонах будуть опади, у Донецькій, Запорізькій та південних областях - посилені. Очікується злива.

Температура повітря вдень на заході складе +4+7, а вночі +2+5. На півночі вдень +6+8, а вночі +3+5. У східних областях прогнозують вдень +8+11, а вночі +3+8.

У центральних областях буде вдень +6+10, а вночі +3+6. На півдні - вдень +10+13, а вночі +7+10.

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Погода