В Україну йде різке похолодання з дощами: синоптики назвали дату

В Україну йде різке похолодання з дощами. Погіршення погоди очікується на наступному тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Різке похолодання прийде в Україну 9 листопада. Разом з дощами в областях опуститься температура повітря.
В усіх регіонах будуть опади, у Донецькій, Запорізькій та південних областях - посилені. Очікується злива.
Температура повітря вдень на заході складе +4+7, а вночі +2+5. На півночі вдень +6+8, а вночі +3+5. У східних областях прогнозують вдень +8+11, а вночі +3+8.
У центральних областях буде вдень +6+10, а вночі +3+6. На півдні - вдень +10+13, а вночі +7+10.